بنك مجموعة "بريكس" يصادق على مشاريع بقيمة 2.7 مليار دولار

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الجديد التابع لدول مجموعة "بريكس" على خمسة مشاريع جديدة في البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا بقيمة 2.7 مليار دولار، وفقا لبيان نشر اليوم الخميس.

وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع عقده مجلس إدارة البنك قبل يومين، بشكل افتراضي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ووفقا للبيان فقد تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع في البرازيل، ومشروع في روسيا، وآخر في جنوب إفريقيا. وستوجه الأموال في روسيا لتطوير شبكة الخلوي وخدمات السحابة.

كذلك وافق مجلس إدارة البنك الجديد للتنمية NDB لمجموعة "بريكس" على تخصيص مليار دولار إضافية لكل من البرازيل والهند وذلك في إطار برنامج طارئ لمكافحة تداعيات أزمة كورونا.

وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة المالية، إن "البرنامج سيدعم الحكومة الفيدرالية البرازيلية في جهودها لإنقاذ الوظائف والدخل ودعم الانتعاش الاقتصادي من خلال منح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة".

كذلك أشار البيان إلى أنه تم منح قرض للهند لتقديم دعم لاحتواء تداعيات فيروس كورونا والتخفيف من الأثر السلبي لوباء COVID-19.

وبذلك تكون البرازيل والهند قد حصلتا على ملياري دولار، ويصل المبلغ الإجمالي للمساعدات ضمن البرنامج الطارئ لمجموعة "بريكس" إلى 10 مليارات دولار.

المصدر: نوفوستي





