فيتنام تدحض مزاعم أمريكية بالتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية

رفض بنك فيتنام المركزي، اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية، بالتلاعب في سعر صرف العملة الوطنية، للحصول على مزايا إضافية في التجارة الخارجية.

وقال بنك فيتنام المركزي، في بيان صدر اليوم: "فيتنام لا تقوم بضبط سعر صرف الدونغ، من أجل خلق مزايا تنافسية غير عادلة، في التجارة الدولية. يتبع بنك فيتنام سياسة مرنة فيما يتعلق بسعر صرف الدونغ، من أجل كبح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد".

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وشدد البيان، على أن فيتنام تنظر دائما إلى الولايات المتحدة، كشريك رئيسي لها، وتدعو إلى زيادة توسيع الشراكة الثنائية الشاملة، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأكد البنك، أن الجانب الفيتنامي مستعد للتعاون مع المؤسسات والهياكل الأمريكية ذات العلاقة لمناقشة وتسوية، المآخذ التي طرحتها وزارة الخزانة الأمريكية.

في وقت سابق، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية، سويسرا وفيتنام ضمن قائمة المتلاعبين في العملة، وأضافت 3 دول جديدة إلى قائمة مراقبة الدول التي تشتبه في أنها تأخذ خطوات لخفض قيمة عملاتها أمام الدولار.

المصدر: تاس