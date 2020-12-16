رئيس الاحتياطي الفدرالي: وتائر تعافي الاقتصاد الأمريكي تباطأت

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باويل عن تباطؤ وتائر تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمة وباء فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة.

وقال باويل في مؤتمر صحفي له في أعقاب جلسة للاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء، إن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع في الربع الثالث من السنة بنسبة 33%، لكن وتائر التعافي تباطأت في الأشهر الأخيرة".

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وأضاف أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل الجهود لدعم الاقتصاد حتى تحسن الوضع في مجال البطالة والتضخم.

واعتبر باويل الأخبار الأخيرة عن تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إيجابية، لكنه توقع أن تكون الأشهر القادمة صعبة بالنسبة للاقتصاد، حيث تزداد أعداد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة وفي الخارج.

وأعرب عن اعتقاده بأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي ستكون جيدة في النصف الثاني من عام 2021، عندما ستكون لدى الأمريكيين مناعة جماعية ضد الفيروس.

المصدر: تاس