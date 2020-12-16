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الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي كورونا في أوروبا بداية 2021

عمدة موسكو يكشف عن خسائر العاصمة الروسية من أزمة كورونا

مال وأعمال

عمدة موسكو يكشف عن خسائر العاصمة الروسية من أزمة كورونا
Reuters
موسكو
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تحدث عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، عن خسائر موسكو المادية من أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع، بما في ذلك روسيا.

وقال سوبيانين، اليوم الأربعاء، إن خسائر ميزانية مدينة موسكو خلال العام الحالي ستتجاوز 600 مليار روبل (8.2 مليار دولار)، منها 300 مليار روبل نفقات غير مخطط لها خلال جائحة كورونا، و300 مليار روبل إيرادات تمت خسارتها بسبب الجائحة.

وأشار إلى أن اقتصاد العاصمة موسكو صمد أمام ضربة كورونا، حيث تم الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه سكان العاصمة الروسية.

وأضاف، أنه على الرغم من جائحة كورونا فقد استقبلت موسكو في 2020 نحو 7 ملايين زائر. وقال: "بالرغم من تراجع التدفق السياحي فقد زار موسكو خلال العام الجاري حوالي 7 ملايين زائر".

(الدولار = 73 روبلا)

المصدر: نوفوستي 

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