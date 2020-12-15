وزير المالية السعودي: أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير جائحة كورونا

قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، مساء يوم الثلاثاء، إن أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأضاف وزير المالية في تصريح للتلفزيون الرسمي السعودي أن التعافي في الربعين الثالث والرابع يبشر بمؤشرات اقتصادية أفضل في 2021.

وأكد محمد بن عبد الله الجدعان أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورا محوريا في تحسين الاقتصاد السعودي وسيضخ المزيد من الاستثمارات بمئات المليارات من الريالات في 2021 والسنوات التالية.

وأوضح الوزير أنه لا يزال من المستهدف خفض العجز لأقل من 1% بحلول 2023.

وأفاد الجدعان بأن ضريبة القيمة المضافة ستخضع لمراجعة عندما تسمح الأوضاع الاقتصادية وليست هناك خطط لمراجعتها على المدى القريب.

وكانت وثيقة الموازنة السعودية قد أشارت إلى أن جائحة كوفيد-19 ربما تقوض تحقق بعض الأهداف التي كان مخططا لها قبل الأزمة مثل زيادة النمو وخلق وظائف.

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المصدر: وكالات