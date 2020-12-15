فوتشيتش: بدء ضخ الغاز في الجزء الصربي من "السيل التركي" أواخر الشهر

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن ضخ الغاز الروسي في الجزء الصربي من خط أنابيب "السيل التركي" سيبدأ أواخر الشهر الجاري.

وقال فوتشيتش خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن "الأمور تسير بشكل طبيعي، وسنضخ الغاز يوم 29 أو 30 ديسمبر".

وردا على سؤال حول احتمال فرض عقوبات أمريكية على صربيا بسبب شرائها الغاز الروسي، أكد الرئيس الصربي رفضه "للابتزاز السياسي"، مشددا على أن مشتريات الغاز من روسيا هي الأكثر منفعة لصربيا.

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وأكد أنه لا يعتزم شراء الغاز بأسعار أعلى من أجل تلبية مصالح سياسية لجهات أخرى.

يذكر أن توريدات الغاز الروسي إلى تركيا عبر "السيل التركي" بدأت في يناير 2020. وتجري الأعمال الآن على إتمام مشروع "سيل البلقان"، الذي يعتبر امتدادا للسيل التركي لتوريد الغاز إلى بلغاريا وصربيا وهنغاريا.

وأنجز مد أنابيب الجزء الصربي من المشروع في ديسمبر 2019، وتم توصيله بالجزء البلغاري من الأنابيب. ومن المقرر بناء محطة ضخ لتوريد الغاز إلى هنغاريا أيضا.

المصدر: نوفوستي، تاس