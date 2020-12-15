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تشغيل خط سكك حديد "إسطنبول - طهران - إسلام أباد" مطلع 2021

مال وأعمال

تشغيل خط سكك حديد
Reuters
تشغيل خط سكك حديد "إسطنبول - طهران - إسلام أباد" مطلع 2021
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قرر وزراء النقل في "منظمة التعاون الاقتصادي"، إعادة تشغيل خط القطارات لنقل البضائع بين مدن إسطنبول وطهران وإسلام أباد، مطلع عام 2021.

وجاء ذلك في الاجتماع العاشر لوزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي، الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ودعا وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو في كلمته خلال الاجتماع لإزالة كافة العقبات، أمام نقل البضائع بين الدول الأعضاء.

وتضم "منظمة التعاون الاقتصادي" 10 دول وهي تركيا، أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران، باكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزيا وكازاخستان.

وتهدف المنظمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الأعضاء، وتوجد أمانتها العامة وقسمها الثقافي في طهران، بينما يقع المكتب الاقتصادي في تركيا، أما المكتب العلمي فمقره باكستان.

المصدر: الأناضول

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