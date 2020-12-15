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"وول ستريت" تفتح على ارتفاع بدعم آمال التحفيز والتركيز على الاتحادي

مال وأعمال

Reuters ROR/TSS
صورة تعبيرية
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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" على ارتفاع اليوم الثلاثاء، إذ تحسنت المعنويات بفضل إحراز تقدم نحو حزمة إنفاق حكومي وإجراءات مساعدات مرتبطة بجائحة كورونا.

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وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 57.54 نقطة، بما يعادل 0.19 بالمئة، إلى 29919.09 نقطة، وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 مرتفعا 18.92 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 3666.41 نقطة، وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 103.22 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 12543.26 نقطة.

ويترقب المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الختامي لهذا العام.

المصدر: "رويترز"

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