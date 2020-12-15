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"أوكيو" العمانية تجري محادثات مع "بهارات بتروليوم" حول بيع حصتها في فرع الهند

مال وأعمال

Reuters
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قالت شركة "أوكيو" العمانية إنها تجري محادثات مع بهارات بتروليوم المحدودة حول بيع حصتها في شركة مصافي بهارات عمان المحدودة في الهند.

وكتبت الشركة في حسابها عبر موقع "تويتر: "في إطار سعي الشركة نحو مراجعة محفظتها الاستثمارية محليا وعالميا بما يواكب خطط نموها وتحقيق أهدافها المرجوة بحلول العام 2030. تقوم أوكيو حاليا بمحادثات مع شركة بهارات بتروليوم المحدودة حول بيع حصتها في شركة مصافي بهارات عمان المحدودة في الهند (BORL)".

المصدر: "رويترز"

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