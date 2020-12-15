الطاقة الدولية: تأثير لقاحات كورونا على الطلب العالمي سيستغرق عدة أشهر

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن بدء حملات التطعيم للوقاية من فيروس كورونا هذا الشهر لن يوقف الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري، اليوم الثلاثاء، "حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات التطعيم تشرح جزئيا ارتفاع الأسعار، ولكن الأمر يحتاج شهورا لنصل إلى عدد كبير من الاشخاص المحصنين النشطين اقتصاديا ومن ثم نرى تأثيرا على الطلب على النفط".

وتابع التقرير: "في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريبا مصحوبة بخطر تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 واحتمال فرض إجراءات عزل أشد".

كذلك أشارت الوكالة إلى أن مخزونات النفط العالمية ستتحرك صوب تسجيل عجز بحلول يوليو المقبل، مقارنة مع مستويات نهاية 2019.

المصدر: رويترز