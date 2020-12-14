الليرة التركية تصعد 1% بعد إعلان واشنطن عن عقوبات "أخف" من المتوقع

صعدت الليرة التركية حوالي 1% بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ورجح محللون أن العقوبات جاءت أخف من المتوقع.

وتعافت الليرة من خسائرها التي منيت بها في وقت سابق وجرى تداولها عند 7.835 مقابل الدولار في الساعة 19.05 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 0.2 بالمئة على مدار اليوم.

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وقبيل الإعلان الأمريكي جرى تداول الليرة عند 7.9 أمام الدولار.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن واشنطن أوضحت لتركيا على أعلى المستويات أن شراء منظومة إس-400 سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وأفرادها للخطر.

وحث بومبيو تركيا على حل مشكلة إس-400 على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات