مصر تسعى لتحويل آلاف السيارات لتعمل بالغاز خلال 3 سنوات

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر تسعى لإحلال سيارات جديدة مكان القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين".

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وأوضح أن المبادرة تستهدف 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة جديدة للتزود بالغاز خلال عام، وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

واستعرض الملا خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، آخر مستجدات تنفيذ محاور مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، والخطوات التي تحققت.

المصدر: وسائل إعلام مصرية