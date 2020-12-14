إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 1.28 مليون برميل يوميا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إنتاج النفط الخام بلغ اليوم الاثنين 1.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.25 مليون برميل يوميا في أواخر نوفمبر.

وكانت المؤسسة النفطية أعلنت في بداية ديسمبر أن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله والرئيس التنفيذي لشركة "شلمبرغر"، أوليفر لو بوش، اتفقا على مناقشة سبل التعاون المشترك للمساعدة في إعادة فتح آبار النفط المغلقة في البلاد وتحسين معدلات الإنتاج.

وذكرت أن الطرفين ناقشا "تطوير سبل التعاون المشترك، حيث تم التنسيق لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة، وذلك لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها للإنتاج أو تحسين معدلات إنتاجها".

وتأثر إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط هذا العام بهجمات على منشآت نفطية أو فرض حصار حولها.

المصدر: "رويترز"