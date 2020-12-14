وزارة النفط الإيرانية: أوبك ستظل ملتزمة بالحفاظ على أسعار النفط الخام

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الاثنين، أن أوبك ستظل ملتزمة بالحفاظ على أسعار النفط الخام.

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ويأتي هذا التصريح بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، في ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على تخفيف تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، اعتبارا من يناير المقبل.

كما قال زنغنه عبر موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية: "تحوز أوبك الحساسية، والالتزام الضروريين لصيانة السعر، والآلية الضرورية موضوعة في موضعها".

المصدر: "رويترز"