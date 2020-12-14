شرطة موسكو تسدي نصائح للمتعاملين بالعملات الرقمية كي لا يقعوا ضحية للاحتيال

حثت شرطة العاصمة الروسية موسكو الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات المشفرة على توخي الحذر الشديد عند إجراء المعاملات باستخدام العملات الإلكترونية، حتى لا يقعوا ضحية للمحتالين.

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وقالت الخدمة الصحفية للشرطة في تصريح لوكالة أنباء تاس: "تعد العملات المشفرة معقدة ومربكة للمتعاملين بالأصول، ما يجعلها هدفا جيدا للمحتالين. وتحث الشرطة المواطنين على توخي الحذر بشكل خاص، والتحقق من المواقع التي يزورونها، وعدم النقر على الروابط المشبوهة، وعدم الكشف عن بياناتهم المصرفية".

ولفتت شرطة العاصمة موسكو إلى أن "الكثيرين يهتمون بالحصول على عائد مادي عال عن بُعد، في حين أن الأمر يستحق الحذر عندما يعد أصحاب العمل بأرباح جيدة، دون بذل الكثير من الجهد".

يمكنكم في الغالب العثور على إعلانات يتحدث فيها أشخاص ناجحون عن كيفية حصولهم بسهولة على الكثير من الأموال من تداول العملات الرقمية.

وعلّقت الشرطة على ذلك بقولها: "هذه الصورة الجميلة برمتها يمكن أن تدفعكم إلى خسارة المال، إذ أن عددا كبيرا من المواقع عديمة الضمير وتنشر معلومات كاذبة".

بالإضافة إلى ذلك، من المهم عدم نسيان وجود العديد من المواقع القرينة التي تنسخ الصفحة بالكامل وتقوم بأنشطة احتيالية من خلالها.

كما أن المجموعات على الشبكات الاجتماعية والمراسلين الفوريين تكتسب شعبية كبيرة، حيث يتحدثون عن كيفية شراء العملات المشفرة بشكل أكثر ربحية ثم بيعها بسعر أعلى.

وفي هذا الشأن لفتت الشرطة إلى أنه "إذا وعد موقع ما بربح كبير بشكل غير طبيعي، فيجب أن يكون ذلك مدعاة للريبة والحذر".

المصدر: تاس