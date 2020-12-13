أسواق الخليج الرئيسية تغلق مستقرة وموجة مكاسب دبي تتوقف

لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج يوم الأحد، في غياب محفزات جديدة تشجع على الشراء، في حين استقرت بورصة دبي عند الإقفال بعد مكاسب على مدار ست جلسات.

واستقر كذلك المؤشر السعودي، رغم ارتفاع سهم "جبل عمر" للتطوير 4.1 بالمئة، منهيا خسائر دامت لثلاث جلسات.

ولم يطرأ تغير على مؤشر دبي الرئيسي، بينما خسر سهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 0.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة، يقوده صعود بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.4 بالمئة، فيما حققت الأسهم في الإمارات مكاسب في الأسبوع الماضي بفضل موجة صعود غذاها التفاؤل حيال تطورات لقاح كوفيد-19.

وزاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة، مع صعود سهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر اثنين بالمئة، في حين ارتفع بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة.

المصدر: رويترز