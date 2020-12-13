الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا جديدا لتعزيز التجارة

وقعت وكالتا ضمان الصادرات في الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل اتفاق تعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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ويخطط الاتحاد الإماراتي لائتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات في أغسطس الماضي.

ومن المرتقب أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات يوم 23 ديسمبر الجاري، في زيارة هي الأولى له بعد تطبيع العلاقات، وقد وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية "بالزيارة التاريخية".

المصدر: رويترز