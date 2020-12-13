السعودية..استثمار قرابة 4 مليارات دولار في مشروع البحر الأحمر السياحي

أعلنت شركة البحر الأحمر السعودية استثمارها 3,75 مليار دولار في مشروع البحر الأحمر الذي يوفر 70 ألف وظيفة ويدر 27 مليار دولار على الناتج المحلي و6 مليارات دولار سنويا بعد التشغيل.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للشركة إن المباحثات تأخذ مجراها مع مستثمرين محليين وإقليميين للانخراط في مشاريع إنجاز منتجعات وفنادق وهياكل ترفيهية هناك.

يدخل هذا المشروع في إطار الإستراتيجية السعودية المعروفة بـ: "رؤية 2030"، والتي من بين أهدافها تنويع مصادر الثروة الاقتصادية في البلاد والتخفيف من الاعتماد على المحروقات.

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وأضاف باغانو قائلا إن مشروع البحر الأحمر، حاليا، يمر "بمراحل مهمة، والعمل يسير على الطريق الصحيح لاستقبال أول وفد من الضيوف بحلول نهاية عام 2022". وأوضح أنه "عندما يتم افتتاح المطار الدولي (مطار الوجهة) والفنادق الأربعة الأولى، سيتم افتتاح الفنادق الـ 12 المتبقية المقرر استكمالها في المرحلة الأولى في عام 2023". وسوف "توفر ما مجموعه 3 آلاف غرفة عبر 5 جزر ومنتجعين داخليين، وعند الانتهاء في عام 2030، سيكون هناك 50 فندقاً توفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية، ونحو 1.3 ألف عقار سكني عبر 22 جزيرة و6 مواقع في البر الرئيسي".

وعلى حد قول باغانو، فإن "هذا الاستثمار سيجعل مشروع البحر الأحمر أكبر وجهة سياحية عالمية، والتي تدار مرافقها بالكامل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، على مدار الساعة، ولضمان تحقيق ذلك سننشئ أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم بقدرة تصل إلى ألف ميغاواط لكل ساعة".

تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة يشكل في المملكة العربية السعودية 3.4% من الناتج المحلي.

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية