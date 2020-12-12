برلمانيون بريطانيون: استثمارات قطر بلغت 35 مليار جنيه في المملكة المتحدة

قالت مجموعة العمل البرلمانية البريطانية إن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة تزايدت منذ عام 2017، وبلغت ما قيمته 35 مليار جنيه إسترليني.

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وأشارت المجموعة إلى وجود 5 مليارات جنيه إسترليني، تم التخطيط لها كي تضخ في مشروعات استثمارية ضخمة في المملكة المتحدة خلال السنوات القادمة.

وناقشت مجموعة العمل البرلمانية البريطانية أبرز الإنجازات التي حققتها دولة قطر في علاقتها مع المملكة المتحدة في مجالات الاستثمار والتجارة والرياضة والطاقة والدفاع، وذلك خلال حلقة نقاش عقدت في "ويستمنستر" بمشاركة 15 برلمانيا.

ولفت النائب البرلماني عن حزب الأحرار الديمقراطيين، ألستار كارمايكل، إلى أن التعاون المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة "ذو طابع جيد، ويتمتع بالعديد من الجوانب المتميزة على كافة الأصعدة والمجالات، منها التعاون التجاري، والاقتصادي، والاستثماري، والصحي، والعسكري، والرياضي، والأكاديمي".

وأكد أن "الخطوط الجوية القطرية كانت في مقدمة الإنجازات التي تحققت خلال فترة جائحة كورونا التي يشهدها العالم الآن، حيث قامت بإعادة أكثر من 100 ألف بريطاني إلى أرض الوطن، أي ما نسبته 80% من حجم العائدين إلى أرض الوطن خلال هذه الفترة"، معتبرا أن "هذا يدعم العلاقات القطرية-البريطانية على المستويين الاقتصادي والتجاري، ويشير إلى مدى التعاون المشترك بين البلدين".

من جانبه، أوضح النائب البريطاني عن حزب المحافظين في اسكتلندا، ستيفن كراب، أن "محطة ساوث هوك للغاز استقبلت 35 ناقلة عملاقة قطرية محملة بـ3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، خلال فترة الإغلاق التام التي شهدتها المملكة المتحدة من نهاية مارس الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي، وهذا الرقم يعتبر ذا قيمة كبيرة بالنسبة إلى احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف "كراب" أن "قطر تواصل تقديم مساهمتها الكبيرة لتأمين ما حجمه 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال، عبر أحد المشروعات الاستراتيجية العملاقة في مقاطعة ويلز بجنوب بريطانيا، وهي محطة ساوث هوك للغاز خلال عام 2019"، مشيرا إلى أن هذه المساهمات القطرية تدعم العلاقات بين البلدين.

وذكرت المجموعة البرلمانية أن "قطر تصدر قائمة أضخم الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، وأن حجم تجارة الغاز بين البلدين وصل إلى 7.2 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2019، بزيادة قدرها 37% عن عام 2018، أي بزيادة تقدر بـ 1.9 مليار جنيه إسترليني".

المصدر: جريدة "الشرق"