"وول ستريت" تهبط عند الفتح مع عودة الشكوك في التحفيز

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" على تراجع اليوم الجمعة.

وأثرت تأجيلات فيما يتعلق بحزمة تحفيز جديدة وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على المعنويات، حتى رغم مضي جهات تنظيمية قدما في اتجاه إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19.

وهبط المؤشر "داو جونز الصناعي" 64.77 نقطة، بما يعادل 0.22 بالمئة، إلى 29934.49 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض 16 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 3652.10 نقطة، فيما نزل المؤشر "ناسداك المجمع" 65.45 نقطة، أو 0.53 بالمئة، إلى 12340.35 نقطة.

المصدر: رويترز