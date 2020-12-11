المفوضية الأوروبية تخصص 24 مليون يورو لبيلاورس

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن تخصيص 24 مليون يورو لبيلاروس، وذلك كجزء من برنامج مكافحة فيروس كورونا البالغ 53 مليون يورو، الذي تمت الموافقة عليه في أغسطس الماضي.

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان صدر عنها، أن هذه الأموال "ستذهب مباشرة إلى الشعب البيلاروسي، ولا سيما المجتمع المدني ومنظمات الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كذلك سيتم توجيه هذه الأموال لتعزيز القدرات الطبية".

وفي أغسطس الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن إنشاء برنامج مساعدة لبيلاروس بقيمة 53 مليون يورو، منها 50 مليون يورو لمكافحة الوباء و3 ملايين يورو لدعم "المجتمع المدني".

وبعد ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية أنه لن يتم تحويل أي أموال من هذا البرنامج إلى الحكومة الشرعية في بيلاروس، كون بروكسل لم تعترف بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في هذا البلد.

المصدر: تاس