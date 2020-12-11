الروبل الروسي يصعد بأكثر من 9% أمام الدولار

ارتفعت العملة الروسية خلال فترة شهر ونصف الماضية بأكثر من 9% أمام الدولار، معوضة بذلك بعض الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية.

ووفقا للبيانات فقد بلغ سعر صرف الدولار في 2 نوفمبر الماضي 80.5386 روبل، حينها سجلت العملة الروسية أدنى مستوى لها في عدة سنوات. إلا أنها عقب ذلك ارتفعت، ويجري تداولها الآن عند مستوى 73 روبلا للدولار، وبذلك تكون قد صعدت بنسبة 9.2%.

وجاء ارتفاع الروبل الروسي مدعوما بحالة التفاؤل في الأسواق بسبب إدخال وشيك للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو اقتصادي العام المقبل، كذلك ساهم ارتفاع أسعار النفط، بفضل اتفاق مجموعة "أوبك+"، في دعم العملة الروسية.

وعلى صعيد التداولات بلغ سعر صرف الدولار، اليوم بحلول الساعة 11:11 بتوقيت موسكو، مستوى 73.125 روبل روسي، أما اليورو فقد تم تداوله عند 88.77 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: وكالات