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الولايات المتحدة.. انخفاض كبير في عجز الميزانية

مال وأعمال

الولايات المتحدة.. انخفاض كبير في عجز الميزانية
Reuters
صورة تعبيرية
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قالت وزارة المالية الأمريكية إن عجز الميزانية الحكومية في شهر نوفمبر الماضي بلغ 145.266 مليار دولار، بانخفاض نسبته 30.4% عن نفس الشهر من العام الماضي (208.838 مليار دولار).

ووفقا لبيانات الوزارة فقد انخفضت إيرادات الميزانية بنسبة 2.5% إلى 219.553 مليار دولار، مقارنة بـ225.185 مليار دولار قبل عام.

بينما تراجعت النفقات بنسبة 15.9% إلى 364.819 مليار دولار، مقابل 434.024 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي.

المصدر: إنترفاكس

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