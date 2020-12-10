صحيفة إسرائيلية: زيادة التبادل التجاري مع المغرب ليست مرجحة رغم اتفاق التطبيع

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واسعة الانتشار بأنه من غير المرجح زيادة التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب، رغم توصلهما إلى اتفاق تطبيع العلاقات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية قولها إن التبادل التجاري مع المغرب يقدر الآن ببضعة مئات آلاف الشيكلات سنويا فقط ولن يرتفع، خلافا عما هو المتوقع فيما يتعلق باتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وأصبح المغرب اليوم رابع دولة عربية منذ أغسطس الماضي توافق بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: ynet