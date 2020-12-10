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الليرة التركية تهبط بعد تسريبات عن عقوبات أمريكية وشيكة

مال وأعمال

الليرة التركية تهبط بعد تسريبات عن عقوبات أمريكية وشيكة
Reuters
الليرة التركية تهبط بعد تسريبات عن عقوبات أمريكية وشيكة
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واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار في المعاملات المتأخرة، بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وهبطت الليرة إلى 7.9290 أمام العملة الأمريكية وسجلت 7.9175 في الساعة 18.22 بتوقيت غرينتش، منخفضة بـ1.25 بالمئة عن إغلاق يوم الأربعاء.

وقالت أربعة مصادر منها مسؤولان أمريكيان مطلعان اليوم، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.

وأفادت المصادر بأن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن في أي يوم.

وذكرت المصادر أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

المصدر: وكالات

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