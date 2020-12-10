"سوناطراك" الجزائرية توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة مع "إيني" الإيطالية

قالت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" يوم الخميس، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني" لتعزيز الشراكة بينهما في مجالات التنقيب والإنتاج بمنطقة حوض بركين.

والجزائر عضو في منظمة "أوبك" ومورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، وافقت العام الماضي على قانون جديد للطاقة يستهدف تحسين مناخ الاستثمار لديها بعد تراجع في الإنتاج والصادرات.

وقالت "سوناطراك" في بيان: "تستهدف المذكرة رسم خارطة طريق تحدد الخطوات اللازم اتباعها لغاية إبرام عقد أو أكثر.. تحت غطاء الإطار القانوني والتنظيمي الجديد".

ووقع الوثيقة في الجزائر توفيق حكار المدير العام لسوناطراك وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني، اللذان أكدا "التزامهما بتنفيذ برنامج طموح لتعزيز أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حوض بركين"، بحسب البيان.

وأضاف أن حكار وديسكالزي بحثا كذلك التدريب في أنشطة النفط والغاز والتطوير ومصادر الطاقة الجديدة.

وتعمل "إيني" الإيطالية في الجزائر منذ 1981.

المصدر: "رويترز"