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المركزي الأوروبي يقر مزيدا من التيسير النقدي لتجاوز ركود جديد

مال وأعمال

المركزي الأوروبي يقر مزيدا من التيسير النقدي لتجاوز ركود جديد
Reuters
صورة تعبيرية
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قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، تيسير السياسة النقدية من جديد ليساعد اقتصاد منطقة اليورو على مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وزاد البنك المركزي الحجم الإجمالي لبرنامج شراء السندات المرتبط بالوباء 500 مليار يورو، ليصل إلى 1.85 تريليون يورو، ومدد أجله تسعة أشهر حتى مارس 2022 بهدف إبقاء تكاليف اقتراض الحكومات والشركات عند مستويات قياسية منخفضة.

وقال البنك في بيان: "ما زالت الضبابية كثيفة، ومنها ما يتعلق بديناميات الجائحة وتوقيت طرح اللقاحات".

وأضاف المركزي: "سنواصل أيضا متابعة التطورات في أسعار الصرف من حيث تداعياتها المحتملة على مسار التضخم في الأجل المتوسط".

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات بالغة التدني، لكنه أبقى على تعهده القائم منذ وقت طويل بخفضها مجددا إذا لزم الأمر.

المصدر: رويترز

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