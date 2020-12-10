سفير ألمانيا: يتوقع انتهاء مشروع "السيل الشمالي-2" بنجاح

أعرب السفير الألماني في موسكو، غيز أندرياس فون غاير، عن أمله بأن تتمكن الشركات المشاركة ببناء مشروع "السيل الشمالي-2" من اتخاذ القرار الذي من شأنه أن يؤدي إلى إكمال المشروع بنجاح.

وقال السفير، إن "السيل الشمالي-2 هو مشروع تجاري تديره الشركات، ويجب أن يتخذ ممثلو هذه الشركات القرارات، وبصفتنا الحكومة الفدرالية لا يسعنا إلا أن نكرر أننا نعتبر سياسة العقوبات (الأمريكية) التي تتجاوز الحدود الإقليمية خاطئة وتنتهك القانون الدولي، وآمل أن تتمكن الشركات من اتخاذ القرارات التي ستؤدي إلى إكمال المشروع بنجاح".

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا، وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، الذي يتصف بسعر مرتفع.

وقد حصل مشروع "السيل الشمالي-2" على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها الإقليمية.

المصدر: نوفوستي