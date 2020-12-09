بوتين: ارتفاع معدل البطالة تحد رئيسي للعالم بأسره

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ارتفاع معدلات البطالة يمثل تحديا رئيسيا ليس فقط لروسيا، ولكن للعالم بأسره.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "البطالة المرتفعة هي أحد التحديات الرئيسية اليوم ليس فقط لبلدنا، ولكن للعالم كله عمليا".

وأضاف: "أنه عامل سلبي خطير لمداخيل الأسر الروسية في هذه الحالة".

يشار إلى أن بيانات أمريكية كشفت عن زيادة في عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة في ظل الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، وإجراءات العزل للحد من انتشار الفيروس.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن "عدد المتقدمين للحصول على الإعانة منذ بداية جائحة كورونا وصل إلى 36 مليون أمريكي".

من جهته، أكد المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بـ 1.9 نقطة خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري ليصبح بحدود 9 % من مجموع القادرين على العمل، وأن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في فرنسا بلغ 2.7 مليون شخص.

المصدر: "نوفوستي"