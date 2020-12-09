بوتين: التعاون في إطار "أوبك+" هو أهم اتجاه لروسيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون في إطار مجموعة "أوبك+" يعد أهم اتجاه بالنسبة لروسيا. وتتعرض أسواق الطاقة لضغوطات بسبب أزمة كورونا، والتي أدت لتراجع الطلب على الخام.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء: "بالنسبة لنا، هذا الاتجاه هو الأهم، نحن مهتمون بكيفية تطور وضع التسعير في الأسواق العالمية".

بدوره قيم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي شارك في الاجتماع، بشكل إيجابي قرار "أوبك+" الأخير القاضي بتنفيذ زيادة متواضعة (500 ألف برميل يوميا) في الإنتاج بدلا من زيادة 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال نوفاك، إن اتفاق "أوبك+" يؤثر بشكل إيجابي على أسعار النفط، إذ بدأت الأسعار في الاستقرار، كما تتم ملاحظة تعاف جزئي للطلب على النفط.

لكنه أضاف أن استهلاك الوقود في النقل الجوي لا يزال الآن أقل من مستويات الصيف، إلا أنه أعلى مما كان عليه في الربيع الماضي.

وفيما يتعلق بقرار "أوبك+" الأخير، قال إن القرار يصب بالكامل في مصلحة روسيا، ويسمح لها بزيادة الإنتاج بواقع 125 ألف برميل يوميا، ويعني ذلك أن روسيا استعادت إنتاجها بنسبة 31% عن مستواه في مايو الماضي.

كذلك أشار وزير الطاقة الروسي السابق إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل لدول مجموعة "أوبك+" سيعقد في 4 يناير المقبل.

وكانت مجموعة دول "أوبك+" قد اتفقت الأسبوع الماضي على تنفيذ زيادة متواضعة للإنتاج اعتبارا من يناير المقبل قدرها 500 ألف برميل يوميا. وتعني الزيادة أن المجموعة ستخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، مقارنة مع تخفيضات حالية قدرها 7.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: تاس