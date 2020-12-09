لجنة حكومية روسية تصدر بيانا بشأن اكتشاف "روس نفط" في بحر كارا

أكدت لجنة حكومية روسية اكتشاف شركة "روس نفط" في بحر كارا بالشمال حقل طاقة جديدا، باحتياطيات من الغاز تقدر بشكل أولي بنحو 800 مليار متر مكعب.

ووفقا للجنة الحكومية الروسية المعنية بمتابعة احتياطيات الطاقة في روسيا، فقد تم تصنيف احتياطيات الحقل بأنها مميزة أو فريدة.

وتم إطلاق على الحقل اسم "المارشال جوكوف" وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر على النازية وتيمنا باسم غيورغي جوكوف، القائد العسكري البطل، الذي اشتهر خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعلنت شركة "روس نفط" الروسية عن اكتشاف حقلين جديدين للغاز ومكثفات الغاز الطبيعي في المحيط المتجمد الشمالي.

وأكدت الشركة الحكومية أن هذين الحقلين اكتشفا خلال التنقيب في بحر كارا، وذكرت أن البحث جار حاليا لتقييم احتياطيات الغاز ومكثفات الغاز في الحقلين.

من جانبها، أعلنت الوكالة الفدرالية للموارد الطبيعية "روس نيدرا" أن احتياطيات الغاز في الحقلين حسب التقييمات الأولية تقدر بـ1.3 تريليون متر مكعب، ومن المتوقع أن ينتهي التقييم بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: "تاس"