 
مباشر

أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين

مال وأعمال

أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين
Reuters
أبوظبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbkj

قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين.

إقرأ المزيد
الإمارات تعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا
الإمارات تعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا

وأضاف المكتب الإعلامي في تغريدة على "تويتر" أن القرار يأتي "بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ" معهد بيجين للمنتجات البيولوجية"، وطورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، أظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية+رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا