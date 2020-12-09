أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين

قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين.

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وأضاف المكتب الإعلامي في تغريدة على "تويتر" أن القرار يأتي "بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة".

بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس #كوفيد19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة، لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن أنها بدأت العمل مع الجهات المحلية لاستئناف كافة الأنشطة خلال أسبوعين pic.twitter.com/orobXn80Xt — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 9, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ" معهد بيجين للمنتجات البيولوجية"، وطورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، أظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية+رويترز