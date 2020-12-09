روسيا تحظر استيراد بعض الخضروات من أذربيجان

حظرت هيئة رقابة الصحة البيطرية والنباتية "روس سيلخوز نادزور"، اليوم الأربعاء، استيراد الطماطم والتفاح اعتبارا من يوم 10 ديسمبر الجاري من أذربيجان، وذلك لأسباب صحية.

ونشرت الهيئة الروسية بيانا بذلك على موقعها في الإنترنت. وأوضحت أنها قبل أن تتخذ القرار كانت قد حذرت وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية عدة مرات من وجود أجسام ضارة في الخضروات التي يتم استيرادها.

وأشارت إلى أنه في الفترة المتدة من 22 أكتوبر الماضي وحتى الآن تم تسجيل 17 مخالفة للقواعد الصحية في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي في شحنات الخضروات من أذربيجان.

وأضافت أنه تم اكتشاف آفات في شحنات الطماطم والتفاح من أذربيجان، حيث تم العثور على عثة الطماطم الأمريكية الجنوبية (توتا أبسولوتا) والعثة الشرقية (جرافوليتا موليستا) في الطماطم والتفاح الأذربيجاني.

وتعد أذربيجان مصدرا رئيسيا للمنتجات النباتية إلى روسيا، وتعد أكبر مورد للطماطم المبردة والطازجة.

المصدر: نوفوستي