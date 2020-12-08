"فوربس" تدرج رئيسة البنك المركزي الروسي في قائمة النساء الأكثر تأثيرا في العالم

أدرجت مجلة "فوربس" الأمريكية رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا على قائمتها للنساء المئة الأكثر تأثيرا في العالم.

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واحتلت نابيولينا التي سبق أن أدرجتها "فوربس" مرارا في سجلها السنوي لأكثر النساء تأثيرا، المرتبة الـ57 في القائمة.

وأشارت المجلة إلى أن نابيولينا التي تولت منصبها عام 2013، أصبحت أول امرأة ترأست البنك المركزي في إحدى الدول الأعضاء في مجموعة "العشرين الكبار".

وذكرت المجلة أيضا أن نابيولينا تعتقد أن الحفاظ على أسعار الصرف العائمة وتراكم الفوائض من بيع موارد الطاقة أسهم في خفض ارتباط روسيا بالعائدات النفطية.

أما المرتبة الأولى في القائمة فذهبت إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي "قاومت" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسمحت بدخول أكثر من مليون لاجئ من سوريا إلى أراضي بلادها.

وحلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في المرتبة الثانية مع الإشارة إلى أنها السيدة الأولى التي تولت هذا المنصب.

فيما تحتل كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة وفقا لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتبة الثالثة بصفتها المرأة الأولى التي انتخبت لهذا المنصب في تاريخ بلادها.

فيما جاءت المرتبة الرابعة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تليها ميليندا غيتس زوجة بيل غيتس، التي تصنفها المجلة "أكثر النساء نفوذا على صعيد الأعمال الخيرية".

المصدر: تاس