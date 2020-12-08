ارتفاع موجودات صندوق الرفاه الوطني الروسي إلى أكثر من 177 مليار دولار

أفادت وزارة المالية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن موجودات صندوق الرفاه الوطني ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي بواقع 9.9 مليار دولار إلى 177.393 مليار دولار.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنه "اعتبارا في 1 ديسمبر الجاري بلغ حجم الأموال المتراكمة في الصندوق 13.457 تريليون روبل أو 11.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2020، وهذا يعادل 177.393 مليار دولار".

وأشارت الوزارة إلى أن حجم الأصول السائلة في الصندوق بلغ 8.793 تريليون دولار أو 115.914 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 7.7% من حجم الناتج الإجمالي المتوقع للعام الحالي.

وللمقارنة فإن موجودات الصندوق بلغت في مطلع شهر نوفمبر الماضي 13.299 تريليون روبل أو 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي، وبعملة الدولار كانت موجودات الصندوق في مطلع الشهر الماضي تبلغ 167.632 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي