الحكومة اللبنانية تبحث ترشيد الدعم: الدواء والطحين خط أحمر!

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، خلال اجتماع خصص لمناقشة ترشيد الدعم، إن الدواء والطحين خط أحمر بالنسبة للحكومة.

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وأكد دياب أن "نية حكومة تصريف الأعمال لم تكن رفع الدعم بل كان توجهها منذ البداية هو ترشيد الدعم"، مشيرا إلى أن الحكومة "تحاول ترشيد الدعم قدر الإمكان لكي تحافظ على المخزون الاحتياطي النقدي المتبقي لفترة أطول".



ولفت دياب إلى أن "الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة"، مشيرا إلى أن "الحكومة

تقوم بورشة اجتماعات لإشراك القطاعات المعنية كافة بالتوصل للحل الأفضل لترشيد الدعم".

يأتي ذلك، في وقت بحثث رئيس الحكومة أمس مع محافظ البنك المركزي في لبنان ريلض سلامة رفع الدعم عن السلع الأساسية.

وقال بيان صدر عن رئاسة الوزراء إن "المجتمعين بحثوا خطط الوزارات لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم"، وعرض سلامة خلاله كلفة استيراد السلع للعامين 2019 و2020.

وقال دياب خلال الاجتماع إن "البلد يواجه أزمة ونحن نحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفة هذا الاستيراد".

وتزامن الاجتماع مع احتجاجات في بيروت وطرابلس ضد رفع الدعم، حيث قطع عشرات المحتجين طريقا رئيسية وسط العاصمة بالإطارات المشتعلة قبل أن تعيد قوى الأمن فتحها.

المصدر: LBCI+ لبنان 24+ الأناضول