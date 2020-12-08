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الدولار يرتفع أمام الدينار العراقي وتوقعات بارتفاع أكبر

مال وأعمال

الدولار يرتفع أمام الدينار العراقي وتوقعات بارتفاع أكبر
Reuters
صورة تعبيرية - مكتب صرافة في بغداد
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ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية العراقية، اليوم الثلاثاء، فيما تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع.

وسجلت بورصة الكفاح (إحدى البورصات الرئيسية)، 127.200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الصرف أمس الاثنين في بورصة الكفاح 125.850 دينار لكل 100 دولار.

وفي وقت سابق توقع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى مخيف، أن تتراجع الاحتياطيات الأجنبية العراقية خلال الفترة المقبلة أكثر.

وفسر خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع لتداخل مجموعة توقعات للأزمة المالية، التي يمر بها العراق، الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وصاحبها تأثير فيروس كورونا وحظر التجوال.

المصدر: RT

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