وزير الخزانة: أطلقنا حملة بهدف جعل تركيا مركزا لجذب الاستثمارات

صرح وزير المالية التركي لطفي ألوان، بأن السلطات في بلاده أطلقت حملة جديدة في الاقتصاد والقانون بهدف جعل تركيا مركزا لجذب الاستثمارات.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن الوزير التركي اليوم الثلاثاء، وقال الوزير، في كلمة له بمؤتمر المستثمرين الدولي في أنقرة: "سنطبق سياسات تجعل المصداقية عند أعلى مستوى من أجل المستثمرين المحليين والأجانب".

#عاجل | #وزير_الخزانة_التركي: سننفذ حزم إصلاحات تتناسب مع توقعات المستثمرين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 8, 2020

وأضاف الوزير التركي، "سننفذ حزم إصلاحات تتناسب مع توقعات المستثمرين"، مشيرا إلى أن بلاده ستنتهج سياسات تجعل المصداقية عند أعلى مستوى عند المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي وقت سابق، تعهد وزير الخزانة والمالية التركي بالعمل على زيادة النمو وخلق فرص العمل خلال الفترة القادمة. وشدد على أنه سيركز في سياساته الاقتصادية على وضع وتطبيق سياسات تتماشى مع الأعراف الدولية، وتتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة، من أجل زيادة النمو وفرص العمل.

المصدر: "الأناضول"