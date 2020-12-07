 
مباشر
عاجل
فاوتشي: انتشار كورونا سيسجل تراجعا بعد تلقيح 80% من أفراد المجتمع

المصريون يحولون ملايين الدولارت إلى بلادهم في 3 أشهر

مال وأعمال

المصريون يحولون ملايين الدولارت إلى بلادهم في 3 أشهر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pb5i

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020 بواقع 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8.0 مليار دولار.

إقرأ المزيد
تقرير مصري: انخفاض الدين الخارجي للبلاد لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات
تقرير مصري: انخفاض الدين الخارجي للبلاد لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات

ووفقا للبنك المركزي المصري سجلت التحويلات 8 مليارات دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020 بمعدل سنوي 16.0%‏ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019).

وجدير بالذكر، فقد ارتفعت أيضا تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/سبتمبر2020 بمعدل سنوي بلغ 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا