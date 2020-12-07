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شركتان روسيتان ضمن أفضل 25 شركة عالمية مصنعة للأسلحة

مال وأعمال

شركتان روسيتان ضمن أفضل 25 شركة عالمية مصنعة للأسلحة
Sputnik Alexei Danichev
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أدرجت شركتان من المجمع الصناعي العسكري الروسي ضمن أفضل 25 شركة لتصنيع الأسلحة في العالم في عام 2019 من حيث المبيعات، وفقا لتصنيف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI".

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وخسرت شركة "ألماز أنتي" ثلاثة مراكز على مدار العام وحلت في المركز الخامس عشر، فيما اختتمت شركة بناء السفن المتحدة المراكز الخمسة والعشرين الأولى.

ووفقا لـ SIPRI، فإن شركة بناء الطائرات المتحدة، التي احتلت المرتبة 17 في عام 2018، بقيت خارج التصنيف هذه المرة نتيجة انخفاض مبيعاتها بمقدار 1,3 مليار دولار.

واحتلت الشركات الأمريكية التي تتصدرها شركة "لوكهيد مارتن"، المراكز الخمسة الأولى في القائمة، وفي المجموع هناك 11 شركة من الولايات المتحدة في الترتيب.

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وكما في عام 2018، دخلت ثلاث شركات صينية أكبر عشرة تجار أسلحة. ولأول مرة، تضمن التصنيف شركة من الشرق الأوسط، وهي شركة "إيدج" القابضة، التي تم إنشاؤها عام 2019 نتيجة اندماج 25 شركة في الإمارات.

المصدر: وكالات

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