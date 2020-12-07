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إلغاء معرض باريس الجوي العام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا

مال وأعمال

إلغاء معرض باريس الجوي العام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا
Reuters
معرض باريس الجوي، 2019
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قال متحدث باسم المنظمين الفرنسيين لمعرض باريس الجوي إن معرض العام المقبل ألغي في ظل تحدي فيروس كورونا الذي يواجهه قطاع الطيران العالمي.

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يعد هذا الحدث، إلى جانب معرض فارنبورو البريطاني للطيران، ويقامان كل عام بالتبادل، أكبر حدثين بالقطاع.

ويعتبر إلغاء معرض العام المقبل أحدث مؤشر على عمق الأزمة الناجمة عن الجائحة التي تعصف بشركات الطيران والمصنعين.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في آخر إحصائية نشرتها أمس الأحد، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 55155، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2292497.

المصدر: رويترز 

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