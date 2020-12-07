بيسكوف يصف برنامج احلال الواردات بالناجح

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن برنامج الاستغناء عن الاستيراد، أثبت نجاحه في روسيا، التي تمكنت بفضل الإنتاج الذاتي، من توفير غالبية السلع والمنتجات الأكثر أهمية.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما نشرته اليوم الاثنين صحيفة "كوميرسانت، نقلا عن دراسة أجرتها وكالة التصنيف الوطنية، بأن روسيا لم تتمكن من توفير البديل للفئات الرئيسية من المنتجات المستوردة من خلال الإنتاج المحلي في إطار برنامج الاستغناء عن الاستيراد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين، يوافق على مثل هذا الاستنتاج الذي نشرته الصحيفة، قال بيسكوف: "لا، البرنامج ناجح".

ووفقا له، لم يطرح هدف الاستغناء عن الواردات بالكامل، بما في ذلك عن جميع المكونات الدقيقة في صناعة الأغذية، ولا يوجد بلد يفعل ذلك.

وشدد على أن روسيا، تمكنت من تحقيق تقدم كبير للغاية، في مجال الاستغناء عن المواد الغذائية الرئيسية.

المصدر: تاس