كم سيصل حجم التجارة بين الإمارات وإسرائيل في أول عام بعد التطبيع؟

صرح سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، اليوم الاثنين، بأن التجارة بين الإمارات وإسرائيل قد تنمو لتصل إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار.

وقال رئيس موانئ دبي العالمية "نتوقع تجارة لا تقل عن خمسة مليارات دولار بين بلدينا في البداية وستنمو".

وأقامت الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل في 15 سبتمبر الماضي، لتصبحا أول بلدين عربيين خلال أكثر من 25 عاما يقدمان على الخطوة.

المصدر: رويترز