نمو صادرات الصين رغم أزمة كورونا

قالت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية إن صادرات الصين قد ارتفعت خلال شهر نوفمبر الجاري بنسبة 21,1 بالمائة، حسب الأرقام الرسمية للجمارك، متجاوزة التوقعات.

فيما لم تتعد نسبة زيادتها خلال شهر أكتوبر سقف 11,4 بالمائة. واعتبرت الصحيفة هذه القفزة تأكيدا للانتعاش القوي للاقتصاد الصيني الذي ظهرت بوادره منذ الصيف الماضي.

إقرأ المزيد

في المقابل بلغ حجم إجمالي التجارة الخارجية الصينية خلال نوفمبر ما قيمته 460,72 مليار دولار محققا زيادة قدرها 13,6 بالمائة، وقفزت الواردات بدورها إلى أعلى بنسبة 4,5 بالمائة. أما الفائض التجاري فقد بلغ 75,42 مليار دولار محققا زيادة نسبتها 102,9 بالمائة.

وأشارت "غلوبل تايمز" إلى أن تصدير السلع الطبية، في ظل الموجة الثانية لوباء كورونا، والبضائع المرتبطة بموسم أعياد رأس السنة ساهم في تعزيز نشاط تجارة الصين الخارجية.

المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية