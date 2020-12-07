ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين إلى 4.17 تريليون دولار

قالت مصلحة الجمارك العامة الصينية اليوم، إن حجم التجارة الخارجية للصين، ارتفع في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، بنسبة 0.6٪ ليصل إلى 4.17 تريليون دولار.

ويتبين من المعطيات والأرقام، المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمارك الصينية، أن الصادرات زادت على الأساس السنوي بنسبة 2.5٪، لتصل إلى 2.31 تريليون دولار. وتراجعت الواردات بنسبة 1.6 بالمئة، أي إلى 1.86 تريليون دولار.

وبلغ الفائض لدى الصين خلال مدة 11 شهرا، 459.92 مليار دولار، بزيادة قدرها 23٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

في عام 2016، انخفض إجمالي تجارة الصين بنسبة 6.8٪ إلى 3.68 تريليون دولار. في نهاية عام 2017، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 11.4٪ على أساس سنوي إلى 4.11 تريليون دولار.

وفي عام 2018، ازداد حجم التجارة بين الصين والدول الأخرى بنسبة 12.6٪ إلى 4.62 تريليون دولار، وفي عام 2019 انخفض بنسبة 1٪ إلى 4.57 تريليون دولار.

المصدر: تاس