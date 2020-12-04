بوتين: روسيا ستنشئ ستة مراكز أبحاث كبيرة في مجال التكنولوجيا الحديثة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيتم إنشاء 6 مراكز أبحاث كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات بروسيا، وذلك بعد يوم من إعلان مصرف "سبيربنك" عزمه افتتاح أول معهد ذكاء اصطناعي.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة اليوم الجمعة في الجلسة العامة لمؤتمر حول الذكاء الصناعي منعقد عبر الإنترنت، ويبحث المشاركون في المؤتمر الذي يحمل اسم "رحلة الذكاء الاصطناعي" سبل تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها في مختلف المجالات.

وأضاف الرئيس الروسي أنه تم تخصيص 6 مليارات روبل (نحو 80 مليون دولار) حتى العام 2024 لتحقيق هذا الهدف، وأشار إلى أن خريجي مدارس الفيزياء والرياضيات في روسيا سيتمكنون من ابتكار حلول خارقة.

وقال: "نحن بحاجة إلى تهيئة الظروف بحيث يكون العمل في بلدهم (روسيا) أكثر جاذبية لهم من العمل في مواقع أخرى في الخارج".

وأكد بوتين الحاجة إلى تنفيذ تحول رقمي للبلاد بشكل كامل في السنوات العشر المقبلة، مشددا على أن التحول الرقمي في روسيا سيؤثر على كل شخص وعلى جميع مستويات الحكومة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس اتجاها مرموقا أو دعاية عصرية كما أنه لن يتلاشى بمرور الوقت، وأوضح قائلا: "إننا نخصص موارد مالية وإدارية كبيرة لإنشاء وتنفيذ التقنيات (الحديثة)، والحديث هنا ليس حول شراء أجهزة متقدمة. الذكاء الاصطناعي ليس بصرعة عصرية وليس اتجاها سيتلاشى غدا أو بعد غد".

وأشار إلى أن "تاريخ العالم يعرف العديد من الحالات التي كانت فيها الشركات العالمية الكبرى وحتى الدول تشهد ركودا بمعنى الكلمة بسبب اختراق تكنولوجي كما يتم جرفها بعيدا عن المسرح التاريخي بين عشية وضحاها".

وأكد أن الإنجازات الروسية الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي تعتمد على تقنيات وطنية، ولفت إلى وجود العديد من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في روسيا، والتي قامت بتطوير مركبات طائرة بدون طيار، وسفن بحرية بدون ربان.

وكان رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، قد أعلن أمس، أن المصرف سيفتتح قريبا أول معهد في روسيا لدراسة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف، أن المعهد سيتم فتحه بمشاركة كبار العلماء المحليين والعالميين، وتتمثل المهمة الرئيسية للمعهد في توفير نهج متعدد التخصصات للبحث في مجال الذكاء الاصطناعي.

بدوره أشاد الرئيس الروسي بمصرف "سبيربنك" على النظام الذي أطلقه مؤخرا، لكنه حثه على عدم نسيان أنه بنك، وعليه أن يفي بمتطلبات البنك المركزي للمؤسسات المالية.

وأعلن "سبيربنك، في نهاية سبتمبر الماضي، عن تحول جذري في الخدمات التي يقدمها للعملاء، حيث قرر تقديم الخدمات بنمط جديد يستند على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

المصدر: نوفوستي + تاس