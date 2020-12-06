خبير عربي: المنطقة العربية ستشهد ازدهارا خاصا كونها مدمرة

توقع المفكر الاقتصادي طلال أبو غزالة أن تشهد المنطقة العربية ازدهارا خاصا في المستقبل كونها مدمرة وتمتلك ثروات كبيرة، وأشار إلى أن "المنطقة أمام فرصة تاريخية".

سلط المفكر الاقتصادي طلال أبو غزالة، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، الضوء على مسألة إعادة الإعمار، خاصة وأن المنطقة العربية شهدت دمارا كبيرا.

في البداية تحدث أبو غزالة عن خطة "مارشل"، وهي خطة لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وقال إن "العنوان العريض للخطة كان أن الولايات المتحدة تريد مساعدة أوروبا بعد الدمار جراء الحرب العالمية الثانية، لكن بالواقع أمريكا استفادت من الخطة أكثر من أوروبا".

وأضاف، أن "الولايات المتحدة نمت شركاتها ونمت اقتصادها، وأدخلت لغتها وعملتها وأسلوب حياتها إلى أوروبا وهكذا بدأت الثورة الأنغلوساكسونية".

وفيما يتعلق بالمنطقة العربية، قال أبو غزالة إن المنطقة العربية أمام فرصة تاريخية كونها أكثر المناطق تضررا في العالم. وتوقع الخبير أن تشهد المنطقة العربية ازدهارا خاصا كونها مدمرة وتمتلك ثروات كبيرة، كذلك شدد على أن عملية إعادة الإعمار متبادلة، أي أن الطرفين مستفيدان منها.

المصدر: RT