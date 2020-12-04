قفزة في سهم مؤسسة إعلامية في هونغ كونغ على الرغم من اعتقال مالكها

صعد سهم مؤسسة Next Digital Media، في بورصة هونغ كونغ اليوم الجمعة، على الرغم من اعتقال مالكها قطب الإعلام المعارض جيمي لاي بتهم الاحتيال.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد صعد سهم مؤسسة الإعلام Next Digital Media، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 19.66% إلى 0.28 دولار هونغ كونغ.

وذكرت وسائل إعلام أن السلطات في هونغ كونغ أوقف قطب الإعلام المعارض في هونغ كونغ جيمي لاي بتهم الاحتيال.

المصدر: تاس