الروبل الروسي يحقق مكاسب ويسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، اليوم الجمعة، بعد صعود أسعار الخام غداة اتفاق مجموعة "أوبك+" على زيادة متواضعة في الإنتاج في يناير المقبل.

وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 17 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.27 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 12 كوبيكا إلى 90.27 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الروبل الروسي سجل مقابل الدولار أعلى مستوى منذ 2 سبتمبر الماضي.

وجاء الارتفاع بعد قفزة في أسعار النفط، حيث سجلت أعلى مستوى في عدة شهور بعد اتفاق مجموعة "أوبك+" على زيادة متواضعة في الإنتاج في يناير المقبل.

المصدر: نوفوستي