روسيا تضاعف صادراتها من المنتجات الزراعية-الغذائية إلى السعودية

تضاعف منذ بداية العام، حجم صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى السعودية، وتم تصدير حوالي 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بقيمة 637 مليون دولار إلى سوق المملكة.

وقالت وزارة الزراعة الروسية، إن السعودية تعتبر من أكبر المستوردين للشعير الروسي، واعتبارا من 29 نوفمبر، زادت مشترياتها من هذه المادة إلى 484 مليون دولار، وهو ما يزيد بمقدار 2.3 مرة عن مؤشر نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهر تصدير منتجات السكاكر والحلويات إلى المملكة، ديناميكيات إيجابية كبيرة، حيث زادت بنسبة 19٪ لتصل إلى 33 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، زاد حجم شحنات لحوم الأبقار الروسية بشكل كبير من 325 ألف دولار في عام 2019 إلى 14.6 مليون دولار في عام 2020.

وذكرت الوزارة، أن إحدى الخطوات المهمة لتطوير التصدير من روسيا إلى السعودية، تمثلت في قرار الوكالة الحكومية السعودية للمشتريات الغذائية (SAGO)، بتخفيف الشروط المفروضة على القمح المستورد من روسيا.

منذ بدء الشحنات في أبريل، اشترت المملكة أكثر من 180 ألف طن من القمح الروسي بقيمة 39.3 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت روسيا في هذا العام بتوريد مستخلصات ومركزات البن وكذلك السورغم ( الذرة العويجة) وبيض الدجاج الخاص بالطعام، إلى العربية السعودية.

ومن المجالات الواعدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية الروسية، إلى السعودية، يمكن ذكر توريد الحبوب والمحاصيل البقولية، والدواجن ولحم الضأن ولحم البقر، والحلويات.

المصدر: موقع وزارة الزراعة االروسية





